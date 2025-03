Kater sieht Video von sich selbst - wie er darauf reagiert, bringt Millionen zum Lachen

USA - Kater Deksy hat eine wirklich kuriose Angewohnheit: Er beschwert sich ständig - über alles und jeden. Zumindest klingt es danach. So vergeht kaum ein Tag, an dem die Samtpfote nicht mauzt, was das Zeug hält. Kein Wunder, dass Deksys Besitzer ihn liebevoll die "bellende Katze " nennt.

Kater Deksy fand dieses Video alles andere als witzig. © TikTok/Screenshot/deksythecat

Die Samtpfote hat mittlerweile sogar seinen eigenen TikTok-Account erhalten - und auf dem unterhält sie tagtäglich mehr als 3,8 Millionen Follower.

Ganz egal, ob Deksy zu Songs mitsingt - unter anderem zu Klassikern wie "Who Let the Dogs Out" und "I Gotta Feeling" -, oder ob er sich über das Bellen eines Hundes aufregt. Es scheint, als hätte dieser Kater ein wirklich ausgeprägtes Mitteilungsbedürfnis.

Umso bizarrer also, als sein Besitzer ihm kürzlich ein Video zeigte, in dem er Deksy eine Aufnahme von sich selbst vor die Nase hält. Und darauf, wie sollte es anders sein, mauzt der Frechdachs was das Zeug hält.

Ein Umstand, den Deksy weder versteht noch sonderlich lustig findet. Und so kommt es, wie es kommen muss: Der Kater beginnt, sich ein heftiges Mauz-Duell zu liefern - mit sich selbst.

Kaum hat er auf der Aufnahme einen Ton von sich gegeben, reagiert das Tier sofort - und so beginnen sich die beiden lautstark zu streiten.