Kater sitzt mit vier Monaten schon im Tierheim: Jetzt hofft er auf einen Neuanfang

Twix musste sein ehemaliges Zuhause nach Angaben der Mitarbeiter nach nur wenigen Monaten wieder verlassen, weil das Kind seiner Besitzer allergisch reagierte. So sucht der vier Monate alte Stubentiger nun nach einer neuen Bleibe, in der er diesmal aber für immer bleiben darf.

Auf ihrer Website hatten die Bergheimer Tierretter den hübschen Europäisch-Kurzhaar-Kater kürzlich ausführlich vorgestellt und auch einige Fotos des Vierbeiners bereitgestellt, auf denen dieser verträumt in die Kamera schaute.

Twix sucht ein Zuhause bei Menschen mit jeder Menge Zeit und Geduld. © Tierheim Bergheim/Website

Für den schönen Kater sucht das Tierheim daher dringend nach einem schönen Zuhause, in dem bereits eine Jungkatze auf ihn wartet. Twix' neue Besitzer sollten darüber hinaus viel Zeit für den Jungspund haben und darüber hinwegsehen können, "dass er im Spiel aus Übermut auch mal kratzt oder zubeißt", wie seine Pfleger erklärten.

Das sei jedoch nur "eine wilde Phase", hieß es weiter. "Bestimmt wird Twix ruhiger, wenn er seinen Spieltrieb endlich richtig ausleben kann", waren sich die Tierretter sicher.

Wer die charmante Samtpfote kennenlernen will, kann per E-Mail an info@tierheim-bergheim.de Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über Twix gibt's zudem auf der Website des Tierheims.