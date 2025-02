Kater sorgt für Chaos in Tierklinik und bringt Mitarbeiter auf die Palme, doch das Netz feiert ihn

Rowlett (Texas, USA) - Ein Kater , der den ulkigen Namen "Dr. George" trägt, führt ein ganz außergewöhnliches Leben: Die Fellnase ist nämlich Teil eines Teams in einer Tierklinik - und bringt seine menschlichen Kollegen regelmäßig auf die Palme!

Kater Dr. George hält seine menschlichen Kollegen regelmäßig auf Trab. © Collage: Screenshots/Instagram/@dr.george_dvm

Tierärztin Dr. Amber Wawak fand den lebhaften Kater vergangenes Jahr mutterseelenallein auf einer Straße im US-Bundesstaat Texas. Sie nahm ihn vorerst bei sich auf, impfte und kastrierte den ehemaligen Streuner.

Danach sollte er eigentlich von einem Tierheim vermittelt werden, doch der Kater wurde immer wieder von Familien zurückgebracht. Also nahm Amber das Tier zu sich und gab ihm den putzigen Namen Dr. George. "Mir wurde klar, dass ich ohne ihn nicht sein kann", sagte die Mitarbeiterin der Tierklinik in Rowett gegenüber Newsweek.

Weil Amber den ganzen Tag auf der Arbeit ist, nimmt sie den Vierbeiner jeden Tag mit in die Praxis. Obwohl alle Mitarbeiter mit Dr. George gut auskommen, bringt er sie manchmal auch schnell an ihre Grenzen.

"Er darf sich in der Klinik nicht frei bewegen, weil wir uns um seine Sicherheit sorgen. Also ist er vorübergehend in einem Zwinger oder im Hinterzimmer eingesperrt, sofern niemand auf ihn aufpassen kann."