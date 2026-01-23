Kater wird von Artgenossin gemobbt: Tierretter hoffen, "dass er endlich ein schönes Leben führen darf"

Köln - Vor einigen Wochen nahm das Tierheim Köln-Dellbrück mit Mocki einen neuen Bewohner bei sich auf, der mit Dutzenden weiteren Katzen in der Einrichtung gelandet war. Nun sucht der hübsche Scottish-Fold-Kater eine neue Bleibe.

Der Scottish-Fold-Kater landete zusammen mit 30 weiteren Katzen nach einer Sicherstellung im Tierheim Köln-Dellbrück. © Tierheim Köln-Dellbrück/Website

Schüchtern schaute Mocki aus seiner Box heraus in die Kamera, als seine Pfleger kürzlich einen Schnappschuss von ihm knipsten, um den Kater auf der Tierheim-Website vorzustellen. Dass der Vierbeiner dabei recht traurig dreinblickte, hatte einen bestimmten Grund, denn im Katzenhaus der Einrichtung wurde Mocki von einer Artgenossin gemobbt, woraufhin er sich schließlich kaum noch aus seiner Höhle heraustraute.

Ursprünglich hatten die Pfleger vorgehabt, ihren Schützling zusammen mit seiner tierischen Mitbewohnerin zu vermitteln, inzwischen steht jedoch fest: Mocki soll in sein neues Leben als Einzelprinz starten - und das möglichst bald.

Nach Angaben der Tierheim-Mitarbeiter war der schüchterne Scottish-Fold-Kater im November 2025 zusammen mit knapp 30 weiteren Katzen aus einer Sicherstellung in die Einrichtung gekommen, nachdem eine "Vermehrerin" in einer Mietwohnung etliche Katzen "gezüchtet und verkauft" hatte, "bis das Veterinäramt einschritt."

So landete der Stubentiger bei den Tierrettern, die nun ein neues Zuhause für ihren Schützling bei verantwortungsbewussten Menschen suchen. "Wir wünschen ihm so sehr, dass er nach allem, was er erlebt hat, nun endlich ein schönes Leben führen darf", erklärten die Mitarbeiter.