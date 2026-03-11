Süßes schwarzes Kätzchen wartet im Tierheim: Wer schenkt Carlypso ein Zuhause?

Großröhrsdorf (Sachsen) - Im Tierheim " Hoffnung für Tiere " in Großröhrsdorf wartet die junge Katze Carlypso darauf, endlich von einer Familie entdeckt zu werden.

Die sieben Monate alte Carlypso ist etwas sensibel. © Bildmontage: tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein berichtet, kam die junge Katzendame Carlypso bereits als Kitten ins Tierheim und wurde am 23. Februar schließlich an den Verein "Hoffnung für Tiere" übergeben.

Seitdem wartet die sieben Monate alte Katze sehnsüchtig auf ein liebevolles Zuhause - idealerweise nicht allein.

Denn im Tierheim hat sie den orangen Kater Channing kennengelernt, und die beiden sind seitdem unzertrennlich. Sie geben sich gegenseitig Sicherheit und bilden ein eingespieltes Team.

Die Mitarbeiter wünschen sich daher sehr, dass die beiden für immer zusammenbleiben dürfen.