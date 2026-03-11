Süßes schwarzes Kätzchen wartet im Tierheim: Wer schenkt Carlypso ein Zuhause?
Großröhrsdorf (Sachsen) - Im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf wartet die junge Katze Carlypso darauf, endlich von einer Familie entdeckt zu werden.
Wie der Tierschutzverein berichtet, kam die junge Katzendame Carlypso bereits als Kitten ins Tierheim und wurde am 23. Februar schließlich an den Verein "Hoffnung für Tiere" übergeben.
Seitdem wartet die sieben Monate alte Katze sehnsüchtig auf ein liebevolles Zuhause - idealerweise nicht allein.
Denn im Tierheim hat sie den orangen Kater Channing kennengelernt, und die beiden sind seitdem unzertrennlich. Sie geben sich gegenseitig Sicherheit und bilden ein eingespieltes Team.
Die Mitarbeiter wünschen sich daher sehr, dass die beiden für immer zusammenbleiben dürfen.
Carlypso und Channing sind unzertrennlich
Carlypso wird von den Mitarbeitern als eher zarte und sensible Katze beschrieben, die anfangs etwas zurückhaltend ist.
Mit Geduld und liebevoller Zuwendung taut sie jedoch schnell auf und zeigt dann ihr verspieltes, sanftes und liebenswertes Wesen.
Weitere Informationen zu Carlypso gibt es auf der Website des Tierheims.
Die schwarze Katze kann es kaum erwarten, ein ruhiges Zuhause als Wohnungskatze zu finden, in dem sie aufblühen darf - am liebsten natürlich gemeinsam mit Channing.
Titelfoto: Bildmontage: tierhoffnung.de