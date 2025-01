Katze begegnet taubblindem Hund: Was sie dann tut, begeistert so viele

Die einzigartige Empathie der Katze gegenüber dem Hund brachte zahlreiche Zuschauer zum Staunen. © Collage: Screenshots/TikTok/@colbyroberts143

Cal und Daisy, die Haustiere von Colby Roberts, sind beste Freunde. Gegenüber Newsweek erzählte sie, dass die beiden gerne miteinander kämpften und kuschelten, als sie noch jünger waren.

Als Daisy jedoch älter wurde, nahm ihre Energie ab, ebenso wie ihr Hör- und Sehvermögen.

In einem Video, das auf dem TikTok-Kanal "colbyroberts143" gepostet wurde, erklärte Colby, dass ihre 15-jährige Hündin am grauen Star leidet und "praktisch taub" ist.

Cal, der Kater, begann daraufhin, Daisys eingeschränkte Seh- und Hörfähigkeiten zu bemerken. Anstatt weiterhin so zu spielen wie bisher, passte er sich Daisys Bedürfnissen an.

"Daisy mag es nicht, sehr aktiv zu sein, also nähert sich Cal vorsichtig, weil er weiß, dass Daisy ihre Sinne allmählich verliert", so Colby.

In dem Video hebt Cal den Teppich, auf dem Daisy sitzt, mit seinen Pfoten leicht an, um die Hündin zu warnen, dass er in ihrer Nähe ist.