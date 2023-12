Katze bekommt Brief von kleinem Nachbarsjungen: Was darin steht, geht Besitzerin voll ans Herz

Manchester (England) - Was für eine süße Freundschaft: Vor drei Jahren hat sich Kater Peter mit dem Nachbarsjungen Philip angefreundet. Mensch und Tier leben im selben Haus in Manchester, nur eine Wohnungstür trennt sie. Inzwischen ist der kleine Junge sechs Jahre alt. Kurz vor Weihnachten klingelte er bei Peters Besitzerin Gail Myerscough, um der Fellnase einen Brief zu schreiben. Was er der Katze darin zu sagen hatte, ging der Britin voll ans Herz.

Dann habe Philip plötzlich mit einem Zettel und einem Bleistift vor der Tür gestanden, um Peter einen Brief zu schreiben.

Im Laufe der Zeit entwickelte sich aus diesen Interaktionen etwas wirklich "Magisches", nämlich "Freundschaft", so die Katzenbesitzerin.

Da Philip mit seinen sechs Jahren erst noch richtig Schreiben lernen muss, gestaltete sich das Verfassen des Briefes etwas schwierig.

Myerscough sah dem Kleinen dabei zu, wie er versuchte, die richtigen Worte zu finden. Nachdenklich saß er am Tisch in der Wohnung seiner Nachbarin. "Es war großartig zu sehen, wie sein kleiner Verstand herausfand, was er sagen wollte", schilderte die Engländerin den rührenden Moment.



Natürlich handelte es sich bei dem Brief um eine Liebeserklärung an den Kater. Er liebe ihn so sehr und er liebe sein flauschiges Fell, beschrieb der Sechsjährige seine Gefühle.

Der eine oder andere Rechtschreibfehler fiel da natürlich nicht ins Gewicht. Kurz vor Weihnachten veröffentlichte Myerscough ein Foto des Briefes auf X.

Dort brachte Philip viele weitere Herzen zum Schmelzen. Was für eine nette Geste des kleinen Jungen!