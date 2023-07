Katze bekommt in Tierheim Krebsdiagnose: Was dann passiert, ist herzerwärmend

Gloucester (Massachusetts) - Als bei ihr Magenkrebs im Endstadium diagnostiziert wurde, sah es für die 17 Jahre alte Katze Rayna ziemlich finster aus. Da die Samtpfote in einem Tierheim in Gloucester im US-Staat Massachusetts festsaß, schien ihr Schicksal besiegelt. Niemand würde dem armen Tier jetzt noch eine Chance geben. Doch dann geschah etwas äußerst Rührendes.

Also machte die 24-Jährige Nägel mit Köpfen und kontaktierte das Tierheim. Die verantwortlichen wiesen Jillian noch einmal auf die gesundheitlichen Probleme der Katze hin.

Schließlich sei sie auf Raynas Profil gestoßen und ihr sofort verfallen. "Es war, als ob sich etwas in mir zu ihr hingezogen fühlte. Ich sah, dass sie 17 Jahre alt war, besondere Bedürfnisse hatte und ein Zuhause brauchte", sagte Jillian.

"Ich habe mir, wie so oft, die Websites der örtlichen Tierheime angesehen, um mich über die zur Adoption angebotenen Katzen zu informieren. Ich hatte nicht unbedingt vor, eine Katze zu adoptieren, aber ich schaue mir gerne die Fotos an und lese über jede Katze", erklärte die Fellfreundin.

In einem Interview mit " Newsweek " erzählte eine junge Frau namens Jillian (24) diese Woche, wie sie das Leben der Fellnase doch noch einmal positiv verändert hat.

"Meine Mutter und ich holten sie an einem Freitag nach der Arbeit aus dem Tierheim ab. Als wir sie zum ersten Mal sahen, waren wir sehr überrascht, wie dünn sie aufgrund des Krebses und der Schilddrüsenüberfunktion war. Aber ich bin fest entschlossen, sie auf ein gesundes Gewicht zu bringen", sagte Jillian.

Rayna, für die eine Behandlung inzwischen zu spät sei, habe sich in ihrem neuen Zuhause von Anfang an sehr wohlgefühlt. "Sie hat sich sofort die Küche als ihren Lieblingsplatz ausgesucht. Sie liegt den ganzen Tag auf dem Teppich", so das stolze Frauchen.

Jillian hat jetzt eine ernste Botschaft an Katzen-Interessenten: "Viele Menschen entscheiden sich dafür, Kätzchen zu adoptieren, während es in Tierheimen unzählige ältere Katzen gibt, die auf ein neues Zuhause warten. Ältere Katzen können genauso viel Liebe, Glück und Trost spenden wie Kätzchen oder junge Katzen."