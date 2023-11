Katze beweist riesiges Mama-Herz: Tierpfleger schwärmen - "Es geht kaum süßer"

Bei dem dunklen Kitten, das ganz fest angekuschelt in Charus Arm liegt, handelt es sich nämlich nicht wie man denken könnte um einen eigenen Sprössling der Mama-Mieze. Stattdessen habe Charu das "Würmchen", das bis dato von den Tierfreunden mit der Flasche aufgezogen wurde, einfach "wie selbstverständlich adoptiert".

Was auf den ersten Blick wie eine glückliche kleine Familie wirkt, geht in Wahrheit jedoch weit darüber hinaus, wie die Pfleger erklären.

Das Kitten schmiegt sich dicht an die Brust der grau-weiß getigerten Mieze. Daneben ist noch ein weiteres Katzen-Baby zu sehen, das offensichtlich so jung ist, dass es seine Augen noch gar nicht öffnen kann.

Als Katze Charu im Tierheim landete, trug sie noch einen "Kugelbauch" mit sich umher - jetzt ist ihr Nachwuchs da. © Montage: Instagram/Screenshot/Tierheim Troisdorf

"Nachdem das kleine Wesen bereits kurz nach der Geburt um sein Leben kämpfen musste, wird es nun von Charu ganz wunderbar umsorgt", berichten die Troisdorfer Pfleger voller Bewunderung für das selbstlose Muttertier.

Demnach war Charu selbst erst vor rund drei Wochen gemeinsam mit acht weiteren Katzen im Tierheim gelandet. Wie ihr "Kugelbauch" damals unschwer erkennen ließ, war die Vierbeinerin trächtig und erwartete Nachwuchs.

Inzwischen haben ihre Sprösslinge das Licht der Welt erblickt und Charu schwingt sich zur echten "Super-Mama" auf, die sich nicht nur hingebungsvoll um ihre eigenen Babys, sondern auch um das verwaiste "Flaschenkind" kümmert.

Weil das natürlich ziemlich viel Energie kostet, haben die Tierheim-Mitarbeiter jetzt einen Aufruf gestartet. Wer Charu und ihren Winzlingen eine Freude in Form einer Futterspende machen möchte, kann gerne ein Paket an sie adressieren. Die Adresse lässt sich in dem Instagram-Beitrag oder auf der Webseite des Troisdorfer Tierasyls finden.