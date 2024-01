Katze geht es immer schlechter: Dann findet Tierarzt etwas in ihrem Bauch

Köln - Dass dieses Kätzchen die vergangenen Tage unbeschadet überstanden hat, grenzt an ein Wunder! Bei Instagram schilderte das Tierheim Köln-Dellbrück jüngst die "unfassbare Geschichte" der Samtpfote, die auch ganz anders hätte ausgehen können ...

Als die Katze im Tierheim Köln-Dellbrück eintraf, schien ihr Zustand malad. © Bildmontage: Instagram/tierheim_dellbrueck

Wie die Kölner Tierretter am Dienstag in einem neuen Instagram-Beitrag berichteten, war die Mieze mit der hübschen Maserung am vergangenen Wochenende als Fundkatze ins Tierheim gebracht worden.

Ihre Finder erklärten den Tierrettern demnach, dass es der Vierbeinerin schon mehrere Tage nicht gut gegangen sei, was sich auch in der Einrichtung rasch bestätigen sollte.

So wollte die kleine Findelkatze auch im Tierheim nichts zu sich nehmen, verweigerte das dargebotene Essen strikt und machte insgesamt einen maladen Eindruck, wie es hieß.

Ihre Pfleger gerieten zunehmend in Sorge und brachten ihren Schützling schließlich in eine Tierklinik, wo eine Röntgen-Aufnahme dann endlich Licht ins Dunkel brachte: In Magen und Darm der Katze befanden sich Metallstücke!