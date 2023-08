Katze hat nie erlebt, dass Menschen nett zu ihr sind: "Komplett überfordert"

Wenn Menschen sich nähern, würde sich Kater Paulchen am liebsten unsichtbar machen. © Instagram/tierheim_bergheim (Screenshot)

Was dazu geführt hat, dass Paulchen derart misstrauisch gegenüber Menschen ist, wird wohl nie ans Licht kommen. Viel Gutes hat der schwarz-weiße Kater aber offensichtlich nicht erlebt!

Wie die Bergheimer Tierretter am Montagabend in einem neuen Instagram-Beitrag schilderten, war Paulchen bereits vor einiger Zeit in der Einrichtung gelandet, nachdem er verletzt auf der Straße aufgefunden worden war.

Demnach hatte er nicht nur einen Kreuzbandriss mit sich herumgeschleppt, sondern auch heftige Schmerzen.

Im Tierheim kümmerte man sich rührend um den Fundkater, der nach einer Operation mit Liebe und Hingabe gesund gepflegt wurde. Doch Paulchen konnte mit der ganzen Zuwendung gar nicht umgehen, war laut seinen Pflegern "komplett überfordert" gewesen und hatte zuvor wohl nie erlebt, dass Menschen nett zu ihm sind.

Bis heute versucht sich die Fellnase unsichtbar zu machen, wenn Zweibeiner sich nähern, was dem Kater nicht gerade gute Vermittlungschancen bescherte.