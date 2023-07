Katze hat nur ein Auge, aber ein großes Herz: Schüchterne "Walli" sucht ruhiges Zuhause

"Walli wurde an einer Futterstelle gefunden und, da ihr rechtes Auge sehr schlimm aussah, zu unserem Tierarzt gebracht. Dort musste das Auge dann auch entfernt werden", berichtete das Tierheim.

Wer Interesse an Walli hat, soll sich per E-Mail an info@tierheim-leipzig.de wenden. Einer der Tierpfleger wird sich dann zeitnah bei Euch melden!