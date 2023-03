Katze macht Frauchen mit Stuhlgang stolz: Was das Tier dann tut, bringt Millionen zum Lachen

Erst macht Kater Forrest erfolgreich ein Häufchen, doch dann geht doch alles schief... © Collage: screenshot/tiktok/@housewifemarie

Das Video stammt vom TikTok-Kanal des Katzen-Frauchens Faith Marie und darin zu sehen ist - auch wenn es erstmal eklig klingen mag - eine Mieze bei der Darmentleerung.

Kater Forrest steht mitten im Raum und drückt eine kleine Wurst aus seinem Popo, und zwar sehr zur Freude seiner Besitzerin.

"Immerhin steht er. Ich glaube, er lernt es. Ich bin gerade ein bisschen stolz auf ihn", sagt die junge Frau in dem Clip. Doch was genau soll so beeindruckend daran sein, wenn eine Katze auf den Boden kotet?

Das erklärt Faith direkt unter dem Video: "Er hat einen Hirnschaden und kann normalerweise nur im Liegen auf Toilette und er benutzt auch nur selten das Katzenklo." In Anbetracht dieser Erkrankung ist es also durchaus ein Fortschritt, dass die Fellnase nun mal auf allen Vieren defäkiert.

Allerdings hält die Freude nicht lang, denn im nächsten Moment geht doch wieder alles schief: Urplötzlich setzt sich Forrest mit seinem Hintern in seinen eigenen frischen Haufen und kippt anschließend komplett nach hinten um!

Für den Kater war das sicher nicht allzu spaßig, für die Zuschauer auf TikTok sieht das Ganze aber sehr witzig aus: Innerhalb von vier Tagen hat das Video bereits mehr als 20,2 Millionen Aufrufe und drei Millionen Likes angesammelt.