Katze nach 6 Jahren gefunden! Aus diesem traurigen Grund ist aber wohl kein Wiedersehen möglich

London/Sydney - Ein vermisstes Haustier wiederzufinden ist eigentlich der Traum jedes Besitzers. Für eine fünfköpfige Familie aus Großbritannien war das aber nicht so einfach – denn ihre Katze wurde am anderen Ende der Welt gefunden.

Nach langen Jahren wurde die Katze Tallulah wohlaufgefunden. Trotzdem ist eine Wiedervereinigung unwahrscheinlich. (Symbolbild) © jeanree/123RF

Lisa Gregory, ihr Ehemann James und ihre drei Kinder Mia Jed und Ostyn waren am Boden zerstört, als ihre Katze Tallulah 2017 plötzlich verschwand, berichtete The New York Post.

Um ihre geliebte Samtpfote wiederzufinden, hingen sie in ihrer Stadt Vermissten-Plakate auf, klopften an den Türen der Nachbarn und alarmierten örtliche Tierärzte.

Trotz ihrer Bemühungen war die Suche vergeblich. "Wir trauerten um unseren Verlust und nahmen einfach an, dass sie verloren gegangen oder gestorben war - wir wussten es einfach nicht", erklärte die 45-Jährige. "Es war traurig für die Kinder. Sie war ein wunderbares Familientier."

Ein Jahr später beschloss die Familie nach Sydney, Australien zu ziehen und dort einen Hund zu adoptierten.

Doch vor Kurzem bekam die Mutter eine unerwartete E-Mail. Die Tierschutz-Organistion RSPCA hatte ihr ehemaliges Haustier als Streuner gefunden. Dies stellte die Familie jedoch vor ein echtes Dilemma: Würde es sich für die Familie und die Katze überhaupt lohnen, die Samtpfote nach Australien verfrachten zu lassen?