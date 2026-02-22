Katze ohne Ohr in Straßengraben gefunden - wer kennt sie?
Dippoldiswalde-Reichstädt - Wer kennt diese Katze? Das Tierheim Reichenstädt hat sie in sehr schlechtem Zustand aufgenommen.
Wie der Tierschutzverein Freital berichtet, wurde die schwer verletzte Katze in einem Straßengraben in Klingenberg/Höckendorf aufgefunden und am Samstag ins Tierheim Reichstädt gebracht.
Seitdem befindet sich die Fellnase in tierärztlicher Behandlung. Dem Tier fehlt komplett ein Ohr, vermutlich aufgrund einer lange unbehandelten Verletzung oder Erkrankung.
Offenbar war die Katze auch schon längere Zeit auf sich allein gestellt.
Das Tierheim bittet alle, die Angaben zu der Katze machen können oder den Stubentiger vermissen, sich telefonisch bei den Tierpflegern zu melden.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/tierschutzverein_freital