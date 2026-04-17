Katze Perla verschwindet auf Autobahnparkplatz: Wiedersehen mit Familie nach elf Jahren

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Ganze elf Jahre nach ihrem Verschwinden ist Katze Perla wieder zurück bei ihren Besitzern. Der Vierbeiner war 2015 ausgebüxt.

Von Alice Nägle

Hannover - Tierisches Happy End in Niedersachsen: Ganze elf Jahre nach ihrem Verschwinden ist Katze Perla wieder in Hannover aufgetaucht. Der Vierbeiner war 2015 ausgebüxt. Ein kleiner Chip hat Tier und Familie wieder zusammengebracht.

Katze Perla ist nach mehr als einem Jahrzehnt zurück bei ihrer Familie.
Katze Perla ist nach mehr als einem Jahrzehnt zurück bei ihrer Familie.  © Screenshot Instagram/tierheimhannover1844

Perla war Anfang April an einer Futterstelle in der niedersächsischen Hauptstadt entdeckt worden. Sie machte einen ungepflegten Eindruck, schrieb der Tierschutzverein auf Instagram.

Eine ehrenamtliche Helferin des Tierheims Hannover Langenhagen hatte die Katze dort eingefangen und erst mal zu einem Tierarzt gebracht, bevor sie vorübergehend ins Tierheim zog.

Dort war der Chip des Vierbeiners ausgelesen und über das Haustierzentralregister Tasso festgestellt worden, dass Perla in Polen registriert war.

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Die Verantwortlichen des Tierheims haben daraufhin umgehend die Halterin informiert. Diese hatte sich dann wenig später bei den Tierschützern gemeldet.

Die Familie erklärte, dass sie Perla nach ihrem Urlaub umgehend abholen will.

Sie stammen aus Deutschland, hätten aber einen Bezug zu Polen, weshalb das Tier ursprünglich dort registriert worden sei.

Familie von Perla nimmt Katze in Empfang:

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Entlaufen war die Katze laut Angaben der Familie 2015 an einem Parkplatz an der A2 in der Nähe des Silbersees in Langenhagen. Trotz intensiver Suche blieb damals blieb sie über ein Jahrzehnt verschwunden.

Perla wurde schließlich vergangenen Samstag von ihren Besitzern in Empfang genommen. Den Tierschützern zufolge ist Perla inzwischen 18 Jahre alt.

Titelfoto: Screenshot Instagram/tierheimhannover1844

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