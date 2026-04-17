Katze in Abfluss gefangen: Frau greift zu einer spontanen Entscheidung

Perth (Australien) - Während eines Besuchs bei ihrem Freund entdeckte die Australierin Brianna Raine ein verängstigtes Kätzchen , das in einem Abfluss festsaß. Ohne zu zögern, griff die junge Frau ein.

Als Brianna die hilflose Katze sah, beschloss sie, einzugreifen. © TikTok/brianna_raine

Brianna konnte nicht glauben, was sie da - aus einem bloßen Zufall heraus - vor ihren Augen sah. Die junge Australierin hörte ein lautes Miauen, das aus einem Abflussrohr zu kommen schien.

Sie beschloss, nachzusehen - und erblickte daraufhin das hilflose Kätzchen. Sofort beschloss sie, das Tier aus seiner misslichen Lage zu befreien.

In einem Video auf ihrem TikTok-Kanal "brianna_raine" dokumentierte die Frau aus Perth die Rettung. Herbeigerufene Kräfte der Feuerwehr konnten die Miezekatze vorsichtig bergen und anschließend versorgen und wärmen.

Beim Tierarzt stellte sich heraus, dass die Samtpfote unter einer Koordinationsstörung leidet, die sich in wackeligen Bewegungen äußert. Wahrscheinlich war sie deshalb in den Abfluss gefallen.

Trotz dieser Einschränkung scheint sich die kleine Katze - inzwischen Pluto genannt - gut zu entwickeln. Da sie keinen Mikrochip hatte und offenbar niemandem gehörte, beschlossen Brianna und ihr Freund, Pluto zu adoptieren.