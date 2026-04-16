"tierisch tierisch": Katzenduo vereint besondere Geschichte, jetzt sucht es ein Zuhause

Eilenburg - Uta Bresan (61) und das Team von "tierisch tierisch" waren am Mittwoch zu Besuch im Tierheim Eilenburg. Dabei trafen sie unter anderem auf ein süßes Katzenduo, das eine besondere Geschichte vereint.

Im Tierheim Eilenburg suchen aktuell Elfie (l.) und Lennox nach einem gemeinsamen Zuhause. © Montage: MDR/Axel Berger + Screenshots/facebook.com/TierheimEilenburg

Die Rede ist von Elfie und Lennox, die derzeit ein neues Zuhause suchen.

Beide lernten sich im vergangenen Jahr in der Einrichtung kennen. "Bei uns war das so, dass beide unabhängig voneinander angekommen sind. Der Lennox war zuerst da", erklärt Bundesfreiwilligendienstlerin Rebecca vom Tierheim Eilenburg.

Als Elfie später dazukam, sei sie zunächst sehr krank gewesen, leidet an chronischem Katzenschnupfen. "Da waren wir uns auch lange nicht sicher, ob sie das überhaupt schafft. Und dann ist Lennox zu ihr gekommen und hat sich total süß um sie gekümmert. Der hat immer mit ihr gekuschelt, sie geputzt und auch sie warm gehalten, weil sie am Anfang auch sehr, sehr kraftlos war."

Lennox habe ihr Nähe und Halt gegeben, sei immer für sie da gewesen. "Das war total süß!"

Beide Samtpfoten würden sehr aneinander hängen und sich gegenseitig Halt geben, weshalb nach einem gemeinsamen Zuhause für sie gesucht wird.