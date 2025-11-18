Katze sieht Frau mit neuem Baby-Kater: Ihre Reaktion berührt so viele

Dubai - Was für ein trauriger Blick! Katze Pixie sieht in einem viralen TikTok-Video vom Wochenende wie ein begossener Pudel aus. Die Ohren der Samtpfote hängen ganz tief nach unten, ihr Blick wirkt leer. Der Grund: Ihre Besitzerin Zandra Lhoraine Austriaco (26) hat einfach ein neues Katzenbaby angeschafft. Pixies Reaktion auf die junge Artgenossin geht vielen Menschen inzwischen ans Herz.

Da lässt aber jemand die Ohren tief hängen: Katze Pixie scheint sehr traurig zu sein, als sie das neue Kätzchen bei ihrem Frauchen Zandra Lhoraine Austriaco (26) sieht. © Collage: Screenshots/TikTok/@heyzandy

Das in Dubai aufgenommene Video hat nach nur vier Tagen bereits mehr als drei Millionen Klicks erreicht. Darin füttert Pixies Besitzerin den kleinen Ash gerade liebevoll - während seine Artgenossin selbst nur traurig danebensitzen kann.

"Als ich mit Ash nach Hause kam, sah meine Katze Pixie ihn sofort", erzählte Austriaco jetzt in einem Interview mit Newsweek. "Normalerweise hat sie ihre Ohren nicht so angelegt, und ich habe sie noch nie so traurig gesehen - vielleicht war sie geschockt", fügte sie hinzu.

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass Pixie ohnehin etwas kurze Ohren hat, die meistens ein wenig nach unten hängen - so extrem aber sonst nicht.

Austriaco erklärte dem US-Magazin außerdem, dass sie gerade erst angefangen habe, Katzen zu halten. Demnach sind Pixie und ihre Artgenossin Trixie beide vier Monate alt. Der kleine Kater bringt es derzeit sogar nur auf zwei Monate.

Doch nicht nur Pixie hatte zunächst Berührungsängste mit ihm, sondern auch die andere Samtpfote.