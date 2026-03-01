Frau rettet abgemagerte Katze: Was Wochen später passiert, hat selbst der Tierarzt nicht geahnt

Kanada - Sie war extrem abgemagert und erschöpft, als sie ihrer zukünftigen Besitzerin in die Arme lief. Katze Bear schien mit dem Tod zu ringen, als die Frau sie ganz in der Nähe ihres Zuhauses in Kanada entdeckte. Zusammen mit ihrem Partner brachte die Kanadierin das Tier ins Haus. Schnell war beiden klar, dass sie die Samtpfote behalten und gesund pflegen würden. Was beide jedoch nicht wussten, sollte sie Wochen später kräftig überraschen.

Armes Ding! Katze Bear war extrem abgemagert und erschöpft, als sie von ihrer zukünftigen Familie gerettet wurde. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/bears.babies

In einem TikTok-Video von Ende Februar ist die rührende Geschichte festgehalten. In dem Clip ist zunächst zu sehen, wie schlecht es Bear anfangs ging. Doch dank des vielen Futters ihrer neuen Besitzer nahm sie schnell zu - sehr schnell.

Weil ihr Bauch nach kurzer Zeit wirklich rund war, gingen die Fellfreunde mit ihr zum Tierarzt. Dieser habe laut den TikTokern die völlig falsche Diagnose gestellt: Würmer. Deshalb sei der Bauch der Fellnase so angeschwollen.

Wie sich herausstellte, war Bear in Wahrheit trächtig. Die zunächst so abgemagerte Katze brachte wenige Wochen nach ihrer Rettung fünf Kätzchen zur Welt.

Kurz darauf mussten sie und ihre Besitzer jedoch einen tragischen Rückschlag verkraften.