Frau rettet abgemagerte Katze: Was Wochen später passiert, hat selbst der Tierarzt nicht geahnt
Kanada - Sie war extrem abgemagert und erschöpft, als sie ihrer zukünftigen Besitzerin in die Arme lief. Katze Bear schien mit dem Tod zu ringen, als die Frau sie ganz in der Nähe ihres Zuhauses in Kanada entdeckte. Zusammen mit ihrem Partner brachte die Kanadierin das Tier ins Haus. Schnell war beiden klar, dass sie die Samtpfote behalten und gesund pflegen würden. Was beide jedoch nicht wussten, sollte sie Wochen später kräftig überraschen.
In einem TikTok-Video von Ende Februar ist die rührende Geschichte festgehalten. In dem Clip ist zunächst zu sehen, wie schlecht es Bear anfangs ging. Doch dank des vielen Futters ihrer neuen Besitzer nahm sie schnell zu - sehr schnell.
Weil ihr Bauch nach kurzer Zeit wirklich rund war, gingen die Fellfreunde mit ihr zum Tierarzt. Dieser habe laut den TikTokern die völlig falsche Diagnose gestellt: Würmer. Deshalb sei der Bauch der Fellnase so angeschwollen.
Wie sich herausstellte, war Bear in Wahrheit trächtig. Die zunächst so abgemagerte Katze brachte wenige Wochen nach ihrer Rettung fünf Kätzchen zur Welt.
Kurz darauf mussten sie und ihre Besitzer jedoch einen tragischen Rückschlag verkraften.
Virales TikTok-Video zeigt rührende Entwicklung der Katzen-Familie
Während es vier der Katzenbabys gut ging, verstarb das fünfte bereits kurz nach der Geburt. Nun standen die Besitzer allerdings vor der Frage, wie sie mit der neuen Situation umgehen sollten.
Im Video ist die herzergreifende Antwort zu sehen. Um die Katzen nicht auseinanderzureißen, behielten die Tierfreunde einfach alle! Seitdem ist schon einige Zeit vergangen, wie der Clip ebenfalls zeigt. Denn die Samtpfoten sind inzwischen richtig groß geworden.
Dem TikTok-Publikum gefällt die Geschichte sehr gut. 1,3 Millionen Klicks hat das virale Video in seiner ersten Woche erreicht, dazu mehr als 300.000 Likes.
Besonders schön: Auf dem TikTok-Kanal namens "Bear & the Babies" gibt es bereits zahlreiche weitere Videos mit den Stubentigern zu sehen.
