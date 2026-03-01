Kater wegen Krankheit aussortiert: Was wird nun aus "Braunie"?

München - Der Europäisch-Kurzhaar-Kater Braunie wurde aufgrund seiner Diabeteserkrankung im Münchner Tierheim abgegeben. Bekommt er eine zweite Chance bei neuen Besitzern?

Kater Braunie sucht aktiv die Nähe zu Menschen und lässt sich gerne streicheln. © Tierheim München

Braunie wurde etwa im Januar 2018 geboren. Er ist ein aufgeweckter und charmanter Kater, der sich sowohl in einer Familie mit Kindern ab zehn Jahren als auch in einem ruhigen Zuhause bei alleinlebenden Menschen wohlfühlen würde.

Mit Artgenossen ist er verträglich, sofern diese nicht zu dominant auftreten. Bei der Haltung in der Wohnung sollte ihm ein vernetzter Balkon zur Verfügung stehen, da er sich gerne draußen aufhält.

Braunie steht gerne im Mittelpunkt und ist sehr gesprächig. Er sucht aktiv die Nähe zu seinen Menschen und genießt jede Streicheleinheit. Um sich wohlzufühlen, muss er sowohl körperlich als auch geistig ausgelastet werden.

"Mit ausreichend Beschäftigung und Zuwendung entwickelt er sich zu einem fröhlichen, anhänglichen Begleiter, der viel Leben und Freude in sein neues Zuhause bringt", sind sich seine Pfleger sicher.

Aufgrund seines Diabetes benötigt er regelmäßig Insulin. Aktuell ist er noch nicht endgültig eingestellt, aber gut stabilisiert. Bist Du Braunies großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000250 im Katzenhaus EG.