Kater wegen Krankheit aussortiert: Was wird nun aus "Braunie"?
München - Der Europäisch-Kurzhaar-Kater Braunie wurde aufgrund seiner Diabeteserkrankung im Münchner Tierheim abgegeben. Bekommt er eine zweite Chance bei neuen Besitzern?
Braunie wurde etwa im Januar 2018 geboren. Er ist ein aufgeweckter und charmanter Kater, der sich sowohl in einer Familie mit Kindern ab zehn Jahren als auch in einem ruhigen Zuhause bei alleinlebenden Menschen wohlfühlen würde.
Mit Artgenossen ist er verträglich, sofern diese nicht zu dominant auftreten. Bei der Haltung in der Wohnung sollte ihm ein vernetzter Balkon zur Verfügung stehen, da er sich gerne draußen aufhält.
Braunie steht gerne im Mittelpunkt und ist sehr gesprächig. Er sucht aktiv die Nähe zu seinen Menschen und genießt jede Streicheleinheit. Um sich wohlzufühlen, muss er sowohl körperlich als auch geistig ausgelastet werden.
"Mit ausreichend Beschäftigung und Zuwendung entwickelt er sich zu einem fröhlichen, anhänglichen Begleiter, der viel Leben und Freude in sein neues Zuhause bringt", sind sich seine Pfleger sicher.
Aufgrund seines Diabetes benötigt er regelmäßig Insulin. Aktuell ist er noch nicht endgültig eingestellt, aber gut stabilisiert. Bist Du Braunies großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000250 im Katzenhaus EG.
Tierheim München: Britisch-Kurzhaar-Kater sehnen sich nach ruhigem Plätzchen
Die Britisch-Kurzhaar-Kater Edelweiß und Chrysler kamen gemeinsam mit mehreren anderen Katzen im Zuge einer Sicherstellung ins Münchner Tierheim. Sie wurden ungefähr 2024 geboren.
Beide suchen ein Zuhause, in dem sie in Ruhe ankommen und sich sicher fühlen dürfen.
Die Gesellschaft größerer, respektvoller Kinder macht ihnen keine Probleme. Mit anderen Katzen sind die verträglich und wollen den Kontakt zu Artgenossen in ihrem künftigen Zuhause nicht missen.
Beide zeigen sich zu Beginn sehr ängstlich und schüchtern. Wer ihnen Rückzugsmöglichkeiten bietet und mit Geduld begegnet, wird mit ihrer verschmusten Seite belohnt. Das Duo sucht ein Zuhause in Wohnungshaltung, gerne mit einem vernetzten Balkon.
Alles Weitere zum Gesundheitszustand der Kater erfährst Du unter der Telefonnummer 089/921000250 im Katzenhaus. Melde Dich an und statte den Samtpfoten einen Besuch ab.
Titelfoto: Tierheim München