Katze sieht sich selbst im Spiegel: So verblüffend ist ihre Reaktion

Alaska (USA) - Im Alter von fünf Jahren bemerkte Kätzchen Butters, dass sie etwas im Spiegel sah, das sie anstarrte. Sein Herrchen hielt die witzige Reaktion des Katers in einem Video fest.

Connor hatte seine Katze in der Vergangenheit schon mehrfach vor den Spiegel gehalten, doch nie hatte es klick gemacht. Umso überraschter war er, als Butters diesmal mit Knurren und Fauchen reagierte.

In einem Video auf seinem TikTok-Kanal "crobsauce" hielt der US-Amerikaner die Reaktion seines Haustieres fest.

Butters lebt mit seinem Besitzer Connor Robinson im US-Bundesstaat Alaska. Erst vor Kurzem bemerkte der fünfjährige Kater, dass er im Spiegel etwas sah, das er selbst zu sein schien. Die darauffolgende Reaktion war nicht ganz das, was Connor erwartet hatte.

Bei den Zuschauern kam das niedliche Verhalten der Katze sehr gut an. "Ich habe genau die gleiche Reaktion am Morgen", scherzte ein Nutzer. "Ich mag auch nicht, was ich im Spiegel sehe", ergänzte ein anderer.

Laut Connor erklärte sein Tierarzt, dass Butters hier eine für Katzen ganz typische Reaktion zeige. Das Tier habe sich vorher schlicht und einfach nicht selbst im Spiegel bemerkt und sei deshalb nun so unruhig geworden.

Inzwischen agiere der Kater übrigens wieder ganz gelassen, sagte Connor. Das Haustier habe sich mittlerweile an sein eigenes Spiegelbild gewöhnt.