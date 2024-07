Katze sorgt im Tierheim für Fragezeichen - "Man vergisst doch nicht sein Tier an ..."

Die Feuerwehr brachte die kleine Katze ins Tierheim Köln-Dellbrück. © Instagram/tierheim_dellbrueck

Angesichts seines unsicheren Ausdrucks scheint sich das kleine Kätzchen wohl erst noch an seine neue Umgebung gewöhnen zu müssen - das ist angesichts der jüngsten Ereignisse aber auch kein Wunder!



Wie die Kölner Tierretter ihren mehr als 55.000 Instagram-Fans am Donnerstag in ihrem neuesten Beitrag berichtet hatten, war die augenscheinlich noch junge Mieze am vergangenen Dienstagabend bei der Polizeiwache in Mülheim abgegeben worden.

Ihre Finder hatten die Samtpfote demnach in einer U-Bahn-Station entdeckt, wo sie samt Spielzeug ganz allein in einem Transportkorb ausgeharrt hatte.

Ein Besitzer meldete sich anscheinend nicht. So zog die Polizei kurzerhand die Feuerwehr zurate, die den kleinen Vierbeiner schließlich ins Tierheim chauffierte.