Katze steckt in Wand fest: Ein Detail sorgt für Kopfschütteln

Penang (Malaysia) - Es sind immer die orangefarbenen Katzen: In Malaysia musste die Feuerwehr eine Samtpfote aus einer ausweglosen Situation retten. Die Umstände des Vorfalls waren den Einsatzkräften bereits gut bekannt.

Diese Katze hatte sich in eine brenzlige Situation gebracht. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/APM Kota Kinabalu

Am vergangenen Wochenende wurden die Retter von einem Anwohner aus dem Viertel in Kota Kinabalu alarmiert. Eine Katze steckte in einer Wand eines Badezimmers fest.

Auf Bildern sieht man den armen Vierbeiner, der mit seinem Kopf in einem kleinen Loch hängen geblieben war.

Die Mitarbeiter der "Malaysia Civil Defence Force" rückten mit schwerem Gerät an, um dem orange getigerten Tier zu helfen. Mit speziellem Hochleistungswerkzeug wie unter anderem einer großen Säge wurde die Katze schließlich aus der Wand geschnitten.

Laut AsiaOne war dies nicht das erste Mal, dass sich der Haustiger in eine solche unangenehme Situation gebracht hat.