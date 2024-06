Katze unter Motorhaube löst Polizeieinsatz aus

Eine Katze hat am Montag in Meißen einen kurzen Polizeieinsatz ausgelöst. (Symbolbild) © 123RF/milotus

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, rief eine 53-Jährige am Montag, gegen 9.20 Uhr, per Notruf die Beamten an und teilte mit, dass ihre Katze unter der Motorhaube eines Autos an der Gustav-Graf-Straße feststeckte.

Schnell konnten die Polizisten die Fahrzeughalterin ausfindig machen.

Diese kam zum Ort und öffnete die Motorhaube.

Glücklicherweise konnte die Mieze wohlbehalten an ihre Besitzerin übergeben werden.