Katze war jahrelang in Käfig eingesperrt: Ihre Reaktion auf neues Zuhause ist herzergreifend

Boston (Massachusetts, USA) - Jahrelang führte Luna ein trauriges Leben, war überwiegend in einem viel zu kleinen Kaninchenkäfig eingesperrt. Heute ist die Katzendame stolze 18 Jahre alt und hat ein liebevolles Zuhause gefunden.

Luna hatte eine schwere Vergangenheit. Vor einigen Jahren wurde die hübsche Maine-Coon aus grausamer Haltung gerettet. Damals lebte Luna zusammen mit anderen Katzen in engen Kaninchenkäfigen.

"Sie war winzig, zerbrechlich und hatte so viel durchgemacht. Nach nur zwei gemeinsamen Sekunden wusste ich, dass sie mir gehörte", erzählte Julie gegenüber Newsweek .

Am 28. Dezember 2018 entdeckte Julie Nashawaty die damals völlig verwahrloste Luna im Tierheim in Boston. Eigentlich wollte die US-Amerikanerin nur ihre Spenden abgeben, doch als sie die betagte Katzenlady erblickte, war da sofort eine Verbindung zwischen ihnen.

Trotz ihrer schlimmen Vergangenheit hat Luna immer noch großes Vertrauen zum Menschen. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/julienashawaty

Trotz des Traumas scheint Luna noch immer Vertrauen zum Menschen zu haben - das zeigt zumindest ein rührendes Video auf TikTok, welches Julie kürzlich veröffentlicht hat.

Darauf ist zu sehen, wie sich die Katzendame in der ersten Nacht im neuen Zuhause an ihre Besitzerin kuschelt. Obwohl sie so viel Leid erfahren musste, kann sie offenbar gar nicht genug Streicheleinheiten bekommen.

"Seit diesem Tag sind sechs Jahre vergangen und die Zeit habe ich damit verbracht, ihr zu sagen, dass sie die Königin des Universums ist", schrieb Lunas Halterin zu dem Clip.

Das herzerwärmende Video wurde bislang mehr als 248.700-mal angesehen und hat viele User berührt. "Danke, dass du ihr ein Zuhause gegeben hast und sie für immer liebst und sie beschützt", kommentierte eine Nutzerin.

Heute geht es der Mieze deutlich besser. Aufgrund ihres Alters kämpft sie allerdings gegen Demenz und andere gesundheitliche Probleme.