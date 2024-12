Katze wird angeschossen und verliert ein Auge: Wer hat Hilda das angetan?

Hamburg - Katze Hilda wurde angeschossen. Ihr rechtes Auge war so schwer verletzt, dass es entfernt werden musste. Wer hat ihr das angetan? Der Hamburger Tierschutzverein (HTV) will den "Katzenhasser" finden. Wer hilft, kann mit 1000 Euro Belohnung rechnen.

Katze Hilda wurde mutmaßlich mutwillig angeschossen und verlor deshalb ihr rechtes Auge. © Hamburger Tierschutzverein

Am 6. November wurde die braun-schwarz getigerte Hilda in der Schloßstraße in Hamburg-Wandsbek gefunden. Ihr rechtes Auge war stark verletzt.



Sie wurde in das Tierheim Süderstraße gebracht und dort umgehend in der tierheimeigenen Praxis untersucht. Es stellte sich heraus, dass das Auge von einem Projektil eines Luftschussgewehres getroffen wurde.

Da der Katze offenbar "mutwillig erhebliche Schmerzen und Leiden zugefügt wurden", hat der HTV Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt, heißt es in einer Pressemitteilung der Ehrenamtlichen.

Die angeschossene Hilda ist etwa fünf Jahre alt und wahrscheinlich eine Streunerkatze. Ihre Tierpflegerin vermutet, dass sie durch den schrecklichen Vorfall nun noch mehr traumatisiert wurde. Ihr rechtes Auge musste Hilda entfernt werden, nachdem die 7x5x5 Millimeter große "Kugel" erheblichen Schaden in der Augenhöhe angerichtet hatte.

Zwar hat die Mieze die Operation gut überstanden, ein letzter Rest des Projektils steckt allerdings weiterhin in ihrem Oberkieferknochen und kann nicht entfernt werden. Inzwischen erhole sie sich aber langsam und käme immer besser mit ihrem Handicap zurecht.