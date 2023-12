Katze wird im Internet gekauft und landet kurz vor Weihnachten im Tierheim

Bergheim - Das Tierheim Bergheim bei Köln nahm kürzlich einen Neuankömmling bei sich auf, der aus Zeitmangel in die Obhut der Tierretter gegeben wurde. Bevor Kater Rocky in ein neues Zuhause ziehen kann, muss er jedoch erst einmal zum Tierarzt.

Kater Rocky kam ins Tierheim, weil seine Besitzer zu wenig Zeit für ihn hatten. © Instagram/tierheim_bergheim (Screenshots)

Schöne Bescherung: Rocky feierte das Weihnachtsfest in diesem Jahr nicht unter dem heimischen Tannenbaum, sondern im Tierheim.



Wie die Tierretter am Dienstagabend in ihrem neuesten Instagram-Beitrag berichteten, hatten Rockys Besitzer ihren Vierbeiner erst im Internet gekauft und dann kurz vor Weihnachten in die Einrichtung gebracht. "Weil man dann doch zu wenig Zeit für ihn hatte", wie die Pfleger des schwarz-weißen Stubentigers schilderten.

Glücklicherweise scheint Rocky sich bislang recht wohl im Katzenhaus zu fühlen, denn in einem kurzen Clip, den die Tierretter mit ihren rund 30.000 Fans geteilt hatten, rekelte er sich vor der Kamera zufrieden hin und her.

Bevor an eine Vermittlung des Kuschelkaters gedacht werden kann, muss er sich nun allerdings erst einmal einem tierärztlichen Check unterziehen.

Denn Rocky "hat ein großes orthopädisches Problem, dem bisher leider noch niemand auf den Grund gegangen ist", wie seine Pfleger erklärten.