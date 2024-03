Katze wird nach zwei Jahren ins Tierheim gegeben: Was dort mit ihr passiert, bricht Pflegerin das Herz

Fresno (Kalifornien) - Als süßes Katzenbaby hatte Fiona vor zwei Jahren leichtes Spiel. Nur wenige Wochen musste sie im "Valley Animal Center" im kalifornischen Fresno ausharren. Dann wurde das etwa sechs Monate alte Tier von einer liebevollen Frau aufgenommen. Doch zum Entsetzen der Pfleger stand die Dame Ende 2023 wieder mit der Katze vor der Tür. Weil sie umziehen musste, konnte sie Fiona nicht mitnehmen. So musste die Arme zurück ins Tierheim. Was dort mit ihr passierte, brach ihrer Pflegerin das Herz.

Katze Fiona wirkt ziemlich niedergeschlagen. © TikTok/Screenshot/jjack.iie

Vor ein paar Tagen veröffentlichte Jackie auf TikTok ein Video mit der Katze. Darin sitzt der Stubentiger niedergeschlagen im Tierheim, wirkt sehr traurig.

Die Katze verstehe nicht, warum sie dort wieder sein müsse, schreibt die TikTokerin. Das habe ihre psychische Gesundheit angegriffen. Von Zeit zu Zeit sei sie gestresst, so Jackie.

Newsweek hakte wegen der traurigen Geschichte beim Tierheim nach. Jackie erreichte das US-Magazin dort zwar nicht. Dafür gab Pflegerin Minah Camacho ein Interview.

"Fiona lebt mit etwa 15 anderen Katzen in angrenzenden Räumen. Da sie es gewohnt war, in ihrem vorherigen Zuhause die einzige Katze zu sein, fiel es ihr schwer, sich in den Räumen zurechtzufinden", sagte sie.



Das hat schließlich zu anderen Problemen geführt.