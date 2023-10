Katzen-Babys haben noch Nabelschnüre am Bauch, als ihre Mutter plötzlich weg ist

Bergheim – Bange Stunden im Tierheim Bergheim! In der Auffangstation wurden fünf extrem junge Katzen -Babys abgegeben, doch von ihrer Mutter fehlte zunächst jede Spur. Einige Zeit später folgte jedoch die erlösende Nachricht.

Die Katzen-Babys waren nicht älter als zwei Tage, als sie im Tierheim landeten. © Montage: Instagram/Screenshot/Tierheim Bergheim

Als die Kitten in der Obhut der Tierschützer landeten, waren die Kleinen nach Einschätzung der Pfleger erst seit zwei Tagen auf der Welt. "Sie hatten die Augen noch geschlossen, an den Bäuchen baumelten die Nabelschnüre", berichten die Tierheim-Mitarbeiter in einem Instagram-Posting.

Die Sorge war groß, denn zu diesem Zeitpunkt gab es keinerlei Hinweise darauf, wo sich die Mutter des Mini-Quintetts befand. Dabei sind Kitten in den ersten Tagen ganz besonders auf die Fürsorge ihrer Mama angewiesen, um später einmal groß und stark zu werden.

So waren die Pfleger unsicher, "ob wir es wohl schaffen, sie mit der Flasche durchzubekommen".

Um das Überleben von allen fünf Kätzchen zu sichern, musste das Muttertier dringend gefunden werden. Und so verstrichen bange Minuten und Stunden ... bis die Tierheim-Mitarbeiter endlich die erlösende Neuigkeit verkünden konnten.