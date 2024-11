Katzen kommen aus Vermittlung zurück: Der Grund lässt Tierpfleger mit dem Kopf schütteln

Stevie und Blacky hatten in der jüngsten Vergangenheit leider ziemliches Pech, wie die Bergheimer Tierretter ihren mehr als 34.000 Fans am Sonntagabend bei Instagram geschildert hatten.

Besonders die Kinder der Familie seien über die Entscheidung ihrer Eltern, "dass sie sich von ihren neuen Freunden wieder verabschieden mussten", "tieftraurig" gewesen, schilderten die Tierretter und machten keinen Hehl daraus, was sie von der Aktion hielten. "Manchmal, so wie in diesem Fall, können wir einfach nur den Kopf schütteln", hieß es in dem Beitrag.

Nun ist das Tierheim also erneut auf der Suche nach einer neuen Bleibe für die beiden Wirbelwinde - diesmal "aber bitte für immer!", so die Mitarbeiter.

Wer die aufgeweckten Jungkater kennenlernen möchte, kann per E-Mail an info@tierheim-bergheim.de Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Weitere Infos zur Vermittlung gibt es auf der Website des Tierheims.