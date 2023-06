Katzen-Mama landet mit ihren Babys im Tierheim: Kitten sind erst drei Wochen alt

Die Katzen-Mama und ihre fünf Babys haben im Tierheim Köln-Dellbrück ein Übergangszuhause gefunden. © Instagram/Tierheim Köln-Dellbrück

Ein wenig zottelig und sichtlich erschöpft kommt die ausgewachsene Mieze daher. Kein Wunder, immerhin hat sie erst kürzlich gleich fünf Babys auf einmal zur Welt gebracht.

In einer Instagram-Story zeigen die Mitarbeiter des Kölner Tierheims die Mama und ihr niedliches Quintett und begrüßen die Samtpfötchen im Leben sowie in ihrer Einrichtung: "Welcome, little family."

Das Muttertier hat es sich auf der Seite lang gestreckt gemütlich gemacht und hält immer wieder schützend die Pfote über seinen Nachwuchs. Dieser liegt dicht aneinander geschmiegt neben ihr und ist noch voll und ganz auf den Schutz der Mama angewiesen.

Nach Einschätzung der Pfleger sind die getigerten Winzlinge gerade einmal drei Wochen alt.

"Glücklicherweise sind alle wohlauf und Mama hat die Milchbar 24/7 geöffnet", schreiben sie, denn jetzt heißt es groß und stark werden.