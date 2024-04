Katzen nach Schicksalsschlag ganz allein: Gibt es noch Hoffnung für diese Samtpfoten?

Kasha (l.) und Fini möchten auch in Zukunft zusammen bleiben. © Tierheim München

Langhaar Fini und Kurzhaar Kasha wurden circa 2021 geborgen und sind kastriert.

Da die beiden Samtpfoten sehr aneinander hängen, werden die nur gemeinsam an ein neues Zuhause vermittelt.

Beide sind sehr liebevolle Tiere, die ein Zuhause bei einfühlsamen und verständnisvollen Menschen suchen. Noch sind Fini und Kasha sehr scheu und ängstlich. Mit viel Zeit und Geduld kann man sich Vertrauen erarbeiten. Am wohlsten fühlen sich die Stubentiger in stressfreier Umgebung. Familien mit kleinen Kindern sind also eher nicht als neue Besitzer geeignet.

Mit anderen Katzen haben Fini und Kasha kein Problem.

Kannst Du dem Duo ein ruhiges Plätzchen, bestenfalls mit einem vernetzten Balkon, bieten? Dann melde Dich bei Interesse unter der Tel. 089/92100036 und vereinbare einen Besuchstermin im Katzenhaus OG.