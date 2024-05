Kopf und Schwanz abgetrennt: Polizei sucht nach brutalem Tierquäler!

In Gleichen wurde einer Katze der Kopf und Schwanz abgetrennt. Die Polizei sucht nun nach dem Täter. (Symbolbild) © 123rf/nitikorn

Der bislang unbekannte Täter soll zwischen dem 2. und 3. Mai mutmaßlich mit einem unbekannten scharfen Gegenstand den Kopf und Schwanz des Tieres abgetrennt haben.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Göttingen entdeckten Passanten die tote Katze am Freitagnachmittag an einem Feldweg an der Straße "Zum Klingenberg" und verständigten daraufhin die Polizei.

Der Tierhalter gab gegenüber den Beamten an, seine Samtpfote am Morgen des 2. Mai aus dem Haus gelassen zu haben, zurück kam das Tier jedoch nicht.

Von dem Tierquäler oder den Tierquälern fehlte derzeit jede Spur. Die Polizei hofft daher auf Hinweise aus der Bevölkerung.