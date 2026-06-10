Katzen-Paar verliert Besitzer: Was wird nun aus Fritz und Frida?

München - Die Europäisch-Kurzhaar-Katzen Fritz und Frida kamen ins Münchner Tierheim , weil ihr Besitzer verstorben ist. Nun hoffen sie auf ein neues Zuhause.

Fritz (l.) und Frida hängen aneinander und suchen daher ein gemeinsames Zuhause. © Tierheim München

Fritz und Frida wurden ungefähr 2018 geboren. Das Paar hofft auf ein gemeinsames ruhiges Plätzchen bei einfühlsamen Menschen.

Auch ein Zuhause bei einer Familie mit rücksichtsvollen Kindern wäre denkbar, erklärt das Tierheim zur Vermittlung. Das Duo versteht sich sowohl mit Artgenossen als auch mit Hunden oder anderen Kleintieren. Bei der Haltung in einer Wohnung würden sich Fritz und Frida über einen vernetzten und ausbruchsicheren Balkon freuen.

Frida ist zunächst eher ängstlich und schüchtern. Sie hat ihren eigenen Kopf und kann gelegentlich auch etwas temperamentvoll sein, stellen ihre Pfleger fest. Mit etwas Geduld und Zeit kommt jedoch ihre menschenbezogene Seite zum Vorschein.

Wie Fritz genießt sie dann gerne Aufmerksamkeit und Streicheleinheiten. Er braucht noch eine Zahnsanierung, erklärt das Tierheim. Sie muss derzeit dreimal täglich mit Augentropfen versorgt werden.

Alles Weitere zur Gesundheit der Katzen erfährst Du im Tierheim. Melde Dich bei Interesse unter der Telefonnummer 089/921000360 und lerne das Pärchen kennen.