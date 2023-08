Katzen-Station im Ausnahmezustand: Kölner Tierheim "hofft jeden Morgen aufs Neue"

Köln - Auf der Krankenstation des Tierheims in Köln-Dellbrück herrscht aktuell Ausnahmezustand, denn etliche Katzen sind an einem hartnäckigen Schnupfeninfekt erkrankt. Die Tierretter kümmern sich bereits seit Tagen intensiv um ihre Patienten, von denen es viele übel erwischt hat. Nun meldeten sich die Pfleger aber mit guten Neuigkeiten.

Einige Kätzchen haben das Schlimmste hinter sich und durften die Krankenstation verlassen. © Instagram/tierheim_dellbrueck (Screenshot)

Dank eines Spendenaufrufs für besonders leckeres Futter, den das Tierheim bald darauf bei Instagram abgesetzt hatte, schickten zahlreiche Tierfreunde den Patienten jedoch besonders schmackhafte Sorten, um den Appetit wieder anzukurbeln.

Und tatsächlich vermeldeten die Pfleger nun endlich erste Erfolge aus der Krankenstation.

"Es scheint für viele ganz langsam bergauf zu gehen", berichteten die Tierretter in ihrem neuesten Instagram-Post, zu dem sie auch ein Foto eines niedlichen Kätzchens geteilt hatten, das das Schlimmste augenscheinlich überstanden hatte.

"Neun Jungkatzen konnten bereits von der Krankenstation in ein separiertes Zimmer umziehen und einige andere haben (dank Eurer Wahnsinns-Spenden) das Fressen wieder angefangen!", so das Tierheim, dass nun "jeden Morgen aufs Neue" hoffe, "in weitere putzmuntere Katzengesichter schauen zu dürfen."