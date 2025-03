Katzen unter Vorwand abgegeben? Samtpfoten hoffen auf Happy End

Minka zeigte sich bei ihrem Vorbesitzer unsauber - im Tierheim hingegen nicht. © Tierheim München

Minora wurde im Mai 2015, Minka im Februar 2015 geboren. Das Paar eignet sich gut für eine Familie mit größeren Kindern.

Von weiteren Katzen halten Minor und Minka nichts und möchten nur zu zweit in einer Wohnung mit gesichertem Balkon gehalten werden.

Anfangs brauchen die Samtpfoten etwas Zeit, um aufzutauen, dann zeigen sie sich zutraulich und menschenbezogen.



"Beide Katzen neigen dazu, an Möbel zu gehen, was vermutlich auf den Mangel an Platz in ihrer früheren Umgebung zurückzuführen ist", berichten ihre Pfleger im Tierheim.

Da Minka in der Vergangenheit Oxalatsteine hatte, muss ihr Urinabsatz im Auge behalten werden. Unsauber ist die Katze aber nicht mehr.

Alles Weitere zum Gesundheitszustand des Duos erfährst Du unter der Telefonnummer 089/92100036 im Katzenhaus.