Katzenbaby in Plastiktüte zum Sterben "entsorgt": Tierschützer fassungslos

München - Erneut sorgt ein Fall brutaler Tierquälerei in München für Entsetzen. Im Stadtteil Neuhausen wurde ein Katzenbaby in einer Plastiktüte "entsorgt" und zum Sterben einfach zum Müll gestellt.

Nun macht ein ähnlicher Fall im angrenzenden Neuhausen wütend. Wie der Tierschutzverein mitteilte, hatte eine aufmerksame Frau am vergangenen Donnerstag (13. Juni) ein Wimmern an der Containerstation in der Donnersbergerstraße bemerkt.

"Wie lange Leonidas schon in der Tüte um sein Leben kämpfte, ist unklar. So viel jedoch steht fest: Wäre er nur etwas später gefunden worden, wäre er qualvoll erstickt", fasst der Tierschutz das tragische Schicksal des Katers zusammen. Allein dem beherzten Eingreifen von Frau K. verdankt er sein Leben.

Kater Leonidas hat eine zweite Chance im Leben bekommen und darf hoffentlich bald in ein liebevolles Zuhause ziehen. © Tierschutzverein München e.V.

Wer sich nicht um unliebsamen Nachwuchs seiner Katze kümmern will, lässt sie rechtzeitig kastrieren, so Berchtold. Das Mindeste an Anstand sei es, die Babys in ein Tierheim zu bringen, statt sie grausam zu töten.

Der Tierschutzverein hat Anzeige wegen Tierquälerei erstattet und bittet um Zeugenhinweise: Wer hat am 13. Juni in der Donnersbergerstraße in Neuhausen verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise geben, die zum Täter führen? Hilfreiche Informationen nimmt Deine nächste Polizeidienststelle entgegen.

Die unüberlegte Anschaffung und Haltung von Haustieren ist das Kreuz des Tierschutzes, wie volle Heime im ganzen Land zeigen. Der Münchner Tierschutz fordert deshalb seit Langem eine bundesweite Katzenschutzverordnung, die Halter zur Kennzeichnung und Registrierung, sowie bei Freigang zur Kastration ihrer Tiere verpflichtet.

Bislang ist eine solche Regelung in der Neuauflage des Bundes-Tierschutzgesetzes leider nicht vorgesehen.