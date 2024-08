Baby-Katze spaziert in Luxushotel: Was die Mitarbeiter dann tun, wird ein riesiger Erfolg

Die kleine Lilibet ist einfach in das Hotel einmarschiert - und dann dort geblieben. © Screenshot/Instagram/@the_lanesborough

Der Name der eleganten Samtpfote ist Lilibet, sie ist fünf Jahre alt und lebt in einem der wohl nobelsten Hotels in Englands Hauptstadt: dem Lanesborough.

Dort zog sie im Jahr 2019 ein, als sie noch ein kleines, verspieltes Kätzchen war und wurde von den Hotelmitarbeitern wärmstens aufgenommen.

Seitdem verbringt Lilibet ihre Tage damit, in den großen, runden Fensterbänken der Hotellobby zu sitzen, sich auf dem Klavier zu rekeln oder in ihrem Lieblingsraum – dem sogenannten Rückszugszimmer – zu entspannen.

Somit wurde sie tatsächlich im puren Luxus groß.

Wie The Dodo berichtete, hat sich unter den Mitarbeitern des Luxus-Hauses bereits ein kleines Grüppchen gebildet, das sich liebevoll das "Katzen-Kommitee" nennt. Und dieses hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich um die kleine, verwöhnte Samtpfote zu kümmern.