Katzenbaby und Welpe gehen durch die Hölle: Doch was im Tierheim passiert, ist herzerwärmend

Ein chirurgischer Eingriff war notwendig, um seine Kieferknochen vorübergehend neu auszurichten und zu sichern. In weiteren Eingriffen wurde abgestorbener Knochen erfolgreich entfernt, sodass Quill seinen Mund wieder schließen und selbstständig fressen konnte.

Der Hund bekam Medikamente zur Schmerzlinderung und Infektionsvorbeugung. Bei Röntgenaufnahmen wurde ein beidseitiger Bruch in seinem Unterkiefer festgestellt.

Laut Bericht von Newsweek erholen sich die beiden Tiere namens Quill und Fritter derzeit in einem Tierheim der Kentucky Humane Society von ihren Torturen.

Im Internet erfreuen sich zahlreiche Menschen an der Freundschaft zwischen der Katze und dem Hund. © Kentucky Humane Society

"Fritter kam als Streuner zu uns und hatte eine Augenverletzung, die dringend ärztlich versorgt werden musste", hieß es vonseiten der Tierärzte. "Sein rechtes Auge ragte aus der Augenhöhle heraus, sodass wir die schwierige Entscheidung treffen mussten, es zu entfernen, um weitere Komplikationen und Infektionen zu verhindern."

Durch eine Fügung des Schicksals fanden die Katze und der junge Welpe zueinander und bildeten ein unzertrennliches Miteinander.



"Fritter schmiegte sich an Quill, als hätten sie sich schon in einem früheren Leben gekannt. Es ist klar, dass die beiden am glücklichsten zusammen sind und sogar versuchen, ihr Futter zu teilen", sagte Tierpflegerin Andrea Mattingly.

Das Tierheim-Personal zeigte sich von der Chemie zwischen den beiden ungleichen Freunden so angetan, dass die Tiere zusammenbleiben dürfen und oft beim Spielen, Kuscheln und Entspannen gesehen werden.

Auch in den sozialen Medien hat die Beziehung der beiden seelenverwandten Tiere schon zahlreiche Nutzer begeistert. Auf Facebook hält die Kentucky Humane Society die Fans von Quill und Fritter auf dem Laufenden.