Katzenbabys lebten ohne Mama im Gebüsch: Sind ihre Geschwister noch in Lebensgefahr?

Bergheim - Auf einem Firmengelände nahe Köln haben Tierretter am Wochenende einen herzergreifenden Fund gemacht. Nun haben vier dem Tod geweihte Kätzchen im Tierheim Bergheim ein sicheres Dach über dem Kopf.

"Am Freitag bekamen wir die Information, dass sich auf einem Firmengelände in Pulheim Katzen befänden, die dort im Gerümpel leben und Hilfe brauchen", heißt es auf Instagram.

Über die sozialen Netzwerke meldeten sich die Mitarbeitenden am Sonntag, um der Community die neuesten Findelkinder vorzustellen.

Zu viert sind die Kitten aktuell in der Pflege bei Tierheimleiterin Heike Bergmann. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Bergheim

Wie das Kätzchen-Quartett überhaupt ins Gebüsch gelangt war, ist bislang noch unklar. Sicher ist nur, dass die Neugeborenen innerhalb des Tierheim-Teams zur Chefsache erklärt worden sind.

Niemand geringeres als Tierheimleitern Heike Bergmann nahm sich nämlich den Pflegefellchen an.

Offenbar rechnet das Tierheim damit, dass sich neben den vier bereits geretteten Kitten noch weitere Geschwisterchen auf dem Gelände aufhalten könnten.

Um die in den nächsten Tagen ebenfalls vor einem einsamen Leben zu retten, haben die Tierretter sich nun etwas überlegt. "Wir haben vor Ort eine Falle aufgestellt, die regelmäßig kontrolliert wird. Wir hoffen, auch die anderen Katzen in Kürze in unsere Obhut nehmen zu können."

Für die Follower des Tierheims haben die rettenden Hände ohnehin ein Stein im Brett, fluteten den Beitrag mit etlichen liebevollen Kommentaren und bedankten sich im Namen der Kätzchen.