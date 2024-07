Katzenbesitzerin lässt Steak unbeaufsichtigt und erkennt schnell ihren Fehler

Olesya Krishchuk nahm nach ihrem Einkauf offenbar an, dass ihre Lebensmittel in der Küche sicher wären.

Mit mehr als 385.000 Aufrufen und über 32.000 Likes ging das TikTok-Video, in dem die diebische Katze zu sehen ist, viral.

Olesya schaffte es schließlich, das Steak aus Blues Pfoten zu holen. Unnötig zu erwähnen, dass sie danach jedoch keine Lust mehr hatte, es zu essen.

"Wir legten es für sie beiseite und verfütterten es an sie in den nächsten Tagen. Normalerweise geben wir ihr sowieso alles, was wir an Fleisch oder Meeresfrüchten essen, also hatte Blue einfach einen Vorsprung", sagte Olesya gegenüber Newsweek.