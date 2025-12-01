Katzenoma hofft auf letztes Plätzchen: Bekommt Phoebe ihr Happy End?

München - Europäisch-Kurzhaar-Katze Phoebe wurde wegen Unsauberkeit im Tierheim München abgegeben. Bekommt sie eine zweite Chance bei einer neuen Familie?

Katze Phoebe sehnt sich nach einem gemütlichen Zuhause. © Tierheim München

Im Tierheim zeigt sich die 2008 geborene Seniorin bislang nicht mehr unsauber, berichten ihre Pfleger.

Sie könnte gut zu einer Familie mit größeren Kindern ziehen. Mit anderen Katzen versteht sie sich nicht.

Phoebe lebt in reiner Wohnungshaltung und braucht unbedingt einen gesicherten Balkon, da sie die Zeit draußen sehr liebt, betont das Tierheim.

Sie hat ihren eigenen Kopf und kann auch mal ihre Krallen ausfahren, wenn ihr etwas nicht passt. Gerade Tierarztbesuche gefallen ihr überhaupt nicht.

Phoebe hofft auf ihre alten Tage einen Platz bei Menschen zu finden, die ihr einen gemütlichen Lebensabend ermöglichen. Zu ihrer gesundheitlichen Situation informieren Dich gerne die Pfleger in der Katzenquarantäne.

Melde Dich unter der 089/921000420 und gib Phoebe eine zweite Chance.