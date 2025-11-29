Muss der kleine Kater jetzt sterben? Tierschützer bitten dringend um Hilfe
Dipperz - Noch immer ist der süße, kleine Kater mit dem ungewöhnlichen Namen "Besen" nicht über den Berg. Allerdings ist jetzt seine lebensrettende, aber auch kostspielige Behandlung in Gefahr.
Der arme Kerl hatte sich mit der tödlichen Katzenseuche FIP (Feline infektiöse Peritonitis) infiziert. Obwohl er sich stabilisiert habe, leidet der Kater immer noch unter massiven Temperaturschwankungen, sagt Anke Hofmann, die Vorsitzende des Vereins "Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten" im osthessischen Dipperz, im Gespräch mit TAG24.
Trotz Behandlung und Medikamenten habe "Besen" momentan durchgehend hohes Fieber. Auch habe er an Gewicht verloren, obwohl er sehr gut frisst. Ohne weitere Behandlung wird der Kater wohl keine Chance haben. Doch diese steht auf der Kippe.
"Wir schaffen die letzte Rechnung und die Behandlung von Besen einfach nicht mehr", sagt die verzweifelnde Tierschützerin. Mehrere Tausend Euro seien alleine im November angefallen. "Wir müssen leider erneut um Eure Unterstützung bitten", wendet sie sich an alle Tierfreundinnen und Tierfreunde.
Um "Besen" das Leben zu retten, hofft Anke jetzt auf weitere finanzielle Unterstützung. Spenden können alle Hilfsbereiten über diesen PayPal-Link oder an das Konto DE75 5306 2350 0000 0738 65.
Eigentlich war der kleine Kater auf dem Weg der Besserung, doch dann schlug das Schicksal erneut zu
Natürlich komme das Geld auch allen anderen Notfellchen in der Obhut von Anke und ihrem Verein zugute, sagt die Vorsitzende. Bei einer weiteren jungen Katze bestehe mittlerweile ebenfalls akuter Verdacht auf FIP.
"Besen" sei aber momentan am hilfsbedürftigsten. Der Kater war vor einigen Wochen mit sechs weiteren Katzen zur "Babyklappe" gelangt, nachdem die Fellnasen in einem Karton ausgesetzt worden waren - alle in einem ganz erbärmlichen Zustand.
Doch dank der Behandlung durch Tierarzt Michael Eberhart und viel Pflege hatten sich alle Katzen erholt, auch der kleine "Besen". Doch dann verschlechterte sich sein Zustand. Schließlich erfolgte die schockierende FIP-Diagnose.
Die aufwendige Therapie zeige zwar Wirkung, erklärt Anke, jetzt kam es aber wieder zu dem dramatischen Gewichtsverlust. "Deshalb haben wir ihm erneut Blut abnehmen lassen und er hat nochmal etwas für sein Immunsystem bekommen."
"Nun müssen wir erstmal die Werte abwarten und den kleinen Schatz bis dahin weiterhin gut beobachten", sagt sie. "Bis dahin heißt es weiterhin Daumen drücken und hoffen, dass er so stabil bleibt."
Ihr habt noch Fragen an Anke? Sie steht Euch telefonisch (0152/06925144), per WhatsApp oder E-Mail gerne zur Verfügung. Weitere Informationen erhaltet Ihr auch auf der Webseite des Vereins.
Titelfoto: Bild-Montage: Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten e.V.