Hund rettet zwei Kätzchen vor Kältetod: Mutter schleppte sich mit letzter Kraft zu ihren Babys

Obing - Die spontane Gassi-Runde eines jungen Pärchens aus München hat zwei Kätzchen vor dem sicheren Kältetod bewahrt. Für die Mutter der Jungtiere kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Diese beiden Kätzchen konnten durch den glücklichen Zufall gefunden und gerettet werden. © -/Polizeiinspektion Trostberg/dpa

Wie die Polizei mitteilte, befand sich das Paar mit seinem Hund am Donnerstag gegen 16 Uhr auf dem Heimweg zwischen Obing und Frabertsham in Oberbayern. Kurzentschlossen parkten sie neben der Bundesstraße, um noch eine kleine Runde Gassi zu gehen.

Als der Hund plötzlich an einem Holzstapel zu bellen begann, sahen die zwei nach und machten eine traurige Entdeckung. Vor dem Stapel lag eine tote Katze.

Vermutlich war sie auf der Bundesstraße angefahren worden, hatte sich schwer verletzt noch zu ihrem Unterschlupf geschleppt und war dort verendet.

Den Grund für den letzten Kraftakt entdeckte das Paar kurz darauf: Inmitten der Holzstapel versteckten sich zwei Jungkatzen. Ohne die Wärme ihrer Mutter wären sie der Kälte gnadenlos ausgeliefert gewesen.