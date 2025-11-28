Hund rettet zwei Kätzchen vor Kältetod: Mutter schleppte sich mit letzter Kraft zu ihren Babys
Obing - Die spontane Gassi-Runde eines jungen Pärchens aus München hat zwei Kätzchen vor dem sicheren Kältetod bewahrt. Für die Mutter der Jungtiere kam jedoch jede Hilfe zu spät.
Wie die Polizei mitteilte, befand sich das Paar mit seinem Hund am Donnerstag gegen 16 Uhr auf dem Heimweg zwischen Obing und Frabertsham in Oberbayern. Kurzentschlossen parkten sie neben der Bundesstraße, um noch eine kleine Runde Gassi zu gehen.
Als der Hund plötzlich an einem Holzstapel zu bellen begann, sahen die zwei nach und machten eine traurige Entdeckung. Vor dem Stapel lag eine tote Katze.
Vermutlich war sie auf der Bundesstraße angefahren worden, hatte sich schwer verletzt noch zu ihrem Unterschlupf geschleppt und war dort verendet.
Den Grund für den letzten Kraftakt entdeckte das Paar kurz darauf: Inmitten der Holzstapel versteckten sich zwei Jungkatzen. Ohne die Wärme ihrer Mutter wären sie der Kälte gnadenlos ausgeliefert gewesen.
Katzen-Babys finden "liebevolles Zuhause"
Das Paar nahm die beiden Kätzchen zum Aufwärmen mit ins Auto und verständigten die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass die verstorbene Katze herrenlos war und nur gelegentlich auf umliegenden Bauernhöfen gefüttert wurde. "Den Jungkatzen ging es den Umständen entsprechend gut", so die Polizei.
Die Finder vermittelten die beiden Tiere "an eine Bekannte, wo sie fortan ein liebevolles Zuhause gefunden haben".
Titelfoto: -/Polizeiinspektion Trostberg/dpa