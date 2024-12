Katzenoma Trudi hofft trotz gesundheitlicher Probleme auf ein Happy End

Hamburg - Gibt es noch ein Happy End für Trudi? Die 15-jährige Katze (Rasse: Europäisch Kurzhaar) aus dem Tierheim in Hamburg hofft auf ihre alten Tage noch darauf, ein liebevolles neues Zuhause zu finden.

Katzenoma Trudi aus dem Hamburger Tierheim hat diverse gesundheitliche Baustellen. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Der Hamburger Tierschutzverein schreibt auf seiner Website, dass die Fellnase am 2. November dieses Jahres ins Tierheim an der Süderstraße kam - leider in einem gesundheitlich sehr schlechten Zustand.

Demnach hat die Vierbeinerin eine leichte Linsentrübung und ihr fehlen diverse Zähne. Zudem musste sie wegen einer Umfangsvermehrung am Kopf von den Pflegern behandelt werden, was erfolgreich verlief.

Darüber hinaus wurde bei der "sanften Seniorin", wie sie von ihren Pflegern genannt wird, eine Herzproblematik festgestellt, die glücklicherweise ohne besondere Befunde zunächst nicht behandelt werden muss.

Dafür hat die Katze allerdings auch noch eine Nierenproblematik, die ihr vermutlich für den Rest ihres Lebens erhalten bleiben wird. Zukünftige Halter müssten sich in jedem Fall darauf einstellen, spezielles Futter für sie zu kaufen.