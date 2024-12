Kein Herz für Ashley: Wurde der arme Kater ausgesetzt?

"Er hat Kratzer, sein Fell ist struppig, wer weiß, was er draußen erleben musste", so die Pfleger des Tierheims.

Die Fellnase sei völlig ausgehungert gewesen und schon eine Weile herumgeirrt. Es schien so, dass sich Ashley gefreut habe, seine Retterin zu treffen.

Demnach sei der "etwas zottelige Kater" einer Gassigängerin "buchstäblich in die Arme gelaufen."

Denn dort wurde ein Kater aufgenommen, der möglicherweise ausgesetzt wurde. "Ganz allein in der Kälte. Wurde Ashley ausgesetzt?", fragen sich die Mitarbeiter des Heims in ihrem neuesten Instagram

"Er war, oh Wunder, nicht nur gechipt, sondern auch registriert, aber die Daten stimmen leider nicht mehr", führt das Tierheim aus.

Gemeldet sei er auf eine Dame in Bocklemünd, ist elf Jahre alt, und heiße eben Ashley. Jedoch sei er in all der Zeit nie kastriert worden.

"Vielleicht ein Zuchtkater? Wir wissen es nicht, würden aber gerne mehr über seine Herkunft herausfinden. Deshalb unsere Frage an euch: Kennt ihn jemand?", wollen die Pfleger abschließend wissen.