Keine Hoffnung mehr für kranken "Lieblingskater", doch kleine Mieze blüht auf

"Pelle" kam als Fundkater ins Tierheim Köln-Dellbrück. Leider mussten die Pfleger feststellen, dass sein Zustand "absolut erbärmlich" war. © Instagram/Tierheim Köln-Dellbrück

Vor wenigen Tagen hatten die Pfleger aus dem Tierheim Köln-Dellbrück erstmals über den kranken Kater Pelle in einem Instagram-Beitrag berichtet. Damals stand es gar nicht gut um den getigerten Vierbeiner, der verwaist in Porz-Zündorf gefunden wurde.

Pelle war "bis auf die Knochen abgemagert", litt unter einem Schnupfen und Durchfall. Die Mitarbeiter brachten ihren neuen Schützling sofort zu einer Tierärztin, doch die machte eine fatale Entdeckung!

Nicht nur waren die Nieren des Katers schwer angegriffen, sondern es war auch eine FIV-Erkrankung (auch Katzen-AIDS genannt) bei ihm ausgebrochen. Zudem wurde Pelles Durchfall immer schlimmer.

"Es fiel uns sehr schwer, diesen Schritt zu gehen, aber die Ärzte in der Klinik waren sich einig, dass man ihm nicht mehr wirklich und vor allem nicht langfristig helfen könne", teilten die Pfleger ihren knapp 53.000 Follower die traurige Nachricht in einem Folge-Posting mit. "Wir hätten es so gerne getan", doch am Ende kam jede Hilfe zu spät.

Die Samtpfote sei jetzt im Katzenhimmel, erklärten die Tierfreunde, die bei ihrer Community auf große Anteilnahme stießen. Gleichzeitig konnte die Trauer um "Lieblingskater" Pelle nicht die Freude über eine andere, hoffnungsvolle Neuigkeit aus dem Tierheim Köln-Dellbrück überlagern.