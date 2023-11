Kitty, Nala, Hope und Maik: Vier Glückskätzchen suchen ein neues Zuhause

Torgau - Ganz schüchtern und mit großen Augen schauen sie in die Kamera, die vier Kätzchen Kitty, Nala, Hope und Maik.

Sind sie nicht goldig? Die Glückskätzchen Nala, Hope, Kitty und Maik suchen nun ein neues Zuhause. © Montage: Screenshots/facebook.com/TierhilfeTorgau

Aktuell leben die drei Mädchen und ein Junge in einer Pflegestelle der Tierhilfe Torgau, wurden von den ehrenamtlichen Helfern samt ihrer Mama Ende August in Obhut genommen.

Mittlerweile sind die kleinen Samtpfötchen jedoch alt genug und suchen ein eigenes Zuhause. Wichtig dabei: "Sie wollen zu zweit beziehungsweise zu einer bereits vorhandenen jungen Erstkatze ziehen", teilte die Tierhilfe auf Facebook mit.

Die Kleinen seien anfangs noch etwas schüchtern und zurückhaltend, würden jedoch schnell Vertrauen in den Menschen gewinnen und sich dann vor allem sehr verspielt zeigen.

Das Sorgenkind sei anfangs noch Hope gewesen, die mit neurologischen Auffälligkeiten einzog. "Diese sind nun deutlich koordinierter. Sie ist in jeder Hinsicht ein Glückskätzchen."

Wer die Kleinen kennenlernen möchte, kann sich dazu per E-Mail an tierhilfe-torgau@gmx.de direkt an die Helfer wenden. Weitere Kontaktinformationen findet Ihr zudem auf Facebook.