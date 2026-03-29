Kleine Plaudertasche mit Handicap: Katze "Pudding" hofft auf Happy End
München - Europäisch-Kurzhaar-Katze Pudding kam als Fundtier ins Münchner Tierheim. Da sie leider niemand vermisst hat, sucht sie nun ein neues Zuhause.
Pudding wurde ungefähr im August 2025 geboren.
Sie ist eine anfangs noch etwas schüchterne Katze, die ein verständnisvolles und ruhiges Zuhause sucht.
Die Samtpfote könnte zu einer Familie mit ruhigen Kindern ziehen, die ihr Zeit geben, um anzukommen. Erst wenn sie Vertrauen gefasst hat, kommt ihre zutrauliche und verspielte Seite zum Vorschein. Nach der Eingewöhnung lässt sich Pudding gerne streicheln und genießt jede Aufmerksamkeit.
Sie wird ausschließlich zu einem gleichaltrigen Partnertier vermittelt. Mit Hunden hingegen kommt sie eher nicht zurecht. Bei der Haltung in einer Wohnung wäre ein Balkon ein schönes Extra, ist aber kein Muss, so das Tierheim.
"Pudding ist eine kleine Plaudertasche", berichten ihre Pfleger über die gesprächige Katze, die sich immer mitteilt, wenn sie etwas braucht. Wegen Brüchen musste ihr ein Hinterbein amputiert werden. Ihr Zuhause sollte daher möglichst ebenerdig gestaltet sein.
Alles Weitere erfährst Du unter der Telefonnummer 089/921000250 im Katzenhaus EG.
Tierheim München: Perserkatze verliert Besitzerin, findet sie noch mal ihr Glück?
Auch Perserkatze Laluna hofft auf ein Zuhause. Sie kam ins Tierheim, nachdem ihr Besitzer verstorben war.
Die 2015 geborene Katze ist sehr menschenbezogen und anhänglich. "Sie zeigt sich zutraulich, verschmust und gesprächig, bringt aber auch ein gutes Maß an Temperament mit", berichten ihre Pfleger.
Vom Tierarzt oder der Fellpflege hält sie nicht besonders viel. Da das aber aufgrund ihrer Rasse trotzdem sein muss, sollten ihre Halter eine gewisse Erfahrung im Umgang mit Katzen mitbringen.
Mit anderen Stubentigern ist Laluna nicht verträglich. Sie sucht einen Platz in Wohnungshaltung mit vernetztem Balkon, sodass sie auch frische Luft genießen kann.
Laluna benötigt regelmäßig Medikamente sowie gelegentlich Augenpflege. Bist Du ihr großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000360 im Katzenhaus OG.
Titelfoto: Tierheim München